При ударе БПЛА по тепловозу в Брянской области погибли три человека

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали маневровый тепловоз на станции Унеча в Брянской области. При ударе погибли три человека, сообщается в Telegram-канале РЖД.

По данным пресс-службы, жертвами стали сотрудники станции. Один из них — отец пятерых детей. У другого погибшего осталась несовершеннолетняя дочь.

В РЖД выразили соболезнования родным и близким сотрудников станции. Руководство компании пообещало оказать семьям погибших необходимую помощь.