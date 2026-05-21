Путин анонсировал учения «Щит союза» России и Белоруссии в 2027 году

Россия и Белоруссия планируют провести совместные военные учения «Щит союза» в 2027 году. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на видеоконференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время совместных ядерных учений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин отметил, что страны работают над самозащитой на всех направлениях. Среди других совместных военных мероприятий он выделил учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026» в России и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2026» в Белоруссии.

Последние совместные учения «Щит союза» прошли с 22 по 26 сентября 2023 года в России. Мероприятия проводятся поочередно на территории обеих стран. Во время учений страны отрабатывают совместные боевые действия для защиты Союзного государства. В «Щите союза» участвуют десятки тысяч военнослужащих, авиация, танки, бронетехника и средства ПВО.

С 19 по 21 мая российские и белорусские войска проводят учения по подготовке и применению ядерных сил. Владимир Путин отметил, что это первая совместная тренировка двух стран по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. В ней участвуют более 64 тыс. военнослужащих, более 7,8 тыс. единиц вооружений, военной и специальной техники.