Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят на Ural Music Night в Екатеринбурге

Максим Свобода, Кристина Кошелева, Антон Чернов (UNTONE CHERNOV) и POLINA CHILI объявлены хедлайнерами музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге. Они выступят на сцене «ГикКон» на «Екатеринбург-Арене» (Репина, 5), сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Максим Свобода — музыкант и продюсер из Владивостока, представитель дальневосточного рок-клуба и участник объединения «Свобода.Музыка». Кристина Кошелева —вокалистка, ее треки регулярно попадают в топы стриминговых платформ. Антон Чернов — автор и исполнитель, его музыка сочетает элементы фанка, соула и романтичного поп-звучания. POLINA CHILI — рок-исполнительница с яркой сценической харизмой, чьи песни затрагивают темы любви и самоидентичности.

Кроме того, на сцене «ГикКон» выступят Вася Писаренко, JUMMY, LAPA TIGRA, Свитч и Саша Хэйс.

Фестиваль состоится 19 июня. Программа «Уральская ночь музыки-2026» посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Ранее сообщалось, что на фестивале выступят группа «ЛАУД» и рэп-исполнительница SKY RAE.

