Минторг США предоставил IBM грант на $1 млрд на производство квантовых чипов

Американская технологическая корпорация IBM объявила о подписании с Министерством торговли США соглашения, в соответствии с которым она получит от властей грант в размере $1 млрд на разработку и выпуск квантовых чипов. Проект под названием Anderon призван стать первым полностью американским производством таких устройств. Сама IBM также вложит в проект $1 млрд.

IBM получила государственные инвестиции в рамках принятой еще при Джозефе Байдене в 2022 году инициативы CHIPS for America Act (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act, то есть Закон о создании полезных стимулов для производства полупроводников для Америки). Федеральное правительство зарезервировало около $280 млрд на инвестиции в разработку и производство в США передовых чипов, полупроводников и комплектующих. В рамках закона CHIPS многомиллиардные инвестиции и гранты ранее уже получили такие компании, как Intel, Samsung, GlobalFoundries, TSMC, Micron Technologies и др.

Комментируя сегодняшнее соглашение с IBM, министр торговли США Говард Лютник заявил: «Эти стратегические инвестиции в квантовые технологии будут способствовать развитию отечественной промышленности, созданию в Америке тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и продвижению квантовых возможностей США».

Евгений Хвостик