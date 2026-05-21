«Даже небольшое снижение цены имеет значение»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил освободить все санатории и детские лагеря региона от туристического налога до конца 2026 года. О том, какой будет эффект от изменений, рассказал «Ъ-Сочи» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.



Сергей Ромашкин

Фото: предоставлено автором

«Отмена туристического налога для санаториев позволит снизить цены примерно на 2% в тех объектах, которые попадут под эту льготу, потому что сейчас турналог составляет 2% от стоимости проживания. В случае с детскими лагерями ситуация иная. Нам не известны детские лагеря, которые платят этот налог, потому что они, как правило, не входят в реестр классифицированных объектов размещения. Теоретически такая возможность есть, но фактически рынок с этим не сталкивался. Поэтому основное влияние эта мера окажет именно на санатории.

Безусловно, любое снижение стоимости отдыха — это положительный момент для туристов, особенно в нынешней ситуации. Но, на мой в взгляд, оживить спрос только за счет снижения цены на 2% уже не получится. Туристы сейчас ждут более заметных скидок. Эти 2% вряд ли сыграют серьезную роль для рынка, хотя сама мера, конечно, правильная и ее можно только приветствовать.

При этом я считаю, что решение приняли поздно. Сейчас уже продано порядка 60–70% летнего сезона практически по всем объектам, в том числе по санаториям. Основной объем продаж уже состоялся. Поэтому это решение не сможет существенно повлиять ни на спрос, ни на турпоток в 2026 году. Такие меры надо было принимать в начале года. Сейчас имеет смысл говорить скорее о 2027 годе.

Кроме того, здесь есть еще и технический момент. Люди купили путевки еще зимой и весной, а вернуть им уже уплаченный туристический налог, скорее всего, невозможно. Поэтому туристы, которые забронировали отдых, этого эффекта не почувствуют. На мой взгляд, сейчас было бы правильно заранее распространить данную меру и на 2027 год. Тем более что сам туристический налог ежегодно увеличивается. В прошлом году ставка была 1%, в этом — уже 2%, а в следующем году она вырастет до 3%. И вот 3% — это уже более ощутимая цифра для туриста. Поэтому было бы хорошо хотя бы на 2027 год приостановить действие налога.

Мне также кажется, что ограничиваться только санаториями не стоит. Основную часть рынка составляют именно отели. Именно от их состояния зависит общий турпоток, а не только от санаториев. Поэтому, возможно, стоило бы распространить эту меру на все средства размещения. По большому счету, суммы сборов по турналогу не настолько значительны для бюджета региона, чтобы нельзя было временно отказаться от него полностью — например, на вторую половину 2026 года и весь 2027 год. Это могло бы поддержать спрос на отдых во всех объектах размещения.

Есть и психологический эффект. Туристы видят, когда с них стараются собрать дополнительные платежи, и реагируют на это. Когда же власти, наоборот, делают шаг навстречу и уменьшают нагрузку, это тоже воспринимается положительно. В этом плане у Крыма есть преимущество, потому что там туристический налог вообще не вводили.

Сейчас хороший санаторий на Кубани стоит примерно 5–6 тыс. руб. в сутки. Средняя продолжительность отдыха — около 12 дней, поэтому общая стоимость поездки получается довольно высокой. На этом фоне даже небольшое снижение цены имеет значение, но для серьезного эффекта рынку нужны более масштабные решения».