В Европе зафиксировали рекордное число случаев заражения венерическими заболеваниями

Число случаев бактериальных инфекций, передающихся половым путем, включая гонорею и сифилис, достигло в Европе в 2024 году (это самые свежие общие данные) рекордного за последнее десятилетие уровня. Это следует из публикации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Число случаев заболевания гонореей выросло с 2015 года на 303%, до 106 331. Случаев заболевания сифилисом в 2024 году зафиксировано 45 557 — вдвое больше, чем в 2015 году. Ведомство считает, что одной из причин роста стали «увеличивающиеся пробелы в тестировании и профилактике».

По данным ECDC, больше всего подтвержденных случаев гонореи (37 169) и сифилиса (11 556) пришлось на Испанию. Как отмечают представители ведомства, инфекции могут вызывать серьезные осложнения, такие как бесплодие, а в случае сифилиса — проблемы с сердцем и нервной системой.

Николай Зубов