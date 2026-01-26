Снег сквозь слезы

Суд расторг два концессионных соглашения о строительстве станций снеготаяния в Советском и Московском районах Нижнего Новгорода, которые мэрия и ООО «Чистые улицы Приволжья» заключили в 2022 году. Концессионер не уложился в сроки и не смог вовремя предоставить проектно-сметную документацию и страховку, отметили юристы мэрии. Ответчики доказывали, что компании досталась в аренду непригодная земля, а сроки были сорваны из-за долгих согласований условий техприсоединения. Если решение суда устоит в апелляции, достраивать станции придется муниципалитету. Сейчас снег вывозят на временные площадки, что беспокоит экологов.

Нижегородская мэрия будет сама достраивать станции снеготаяния после неудавшейся концессии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области расторг оба концессионные соглашения мэрии и ООО «Чистые улицы Приволжья» о реконструкции и строительстве станций снеготаяния в Советском и Московском районах Нижнего Новгорода, подписанные в 2022 году. Ввести их в эксплуатацию планировалось к 15 ноября 2023 года, однако компания не уложилась в сроки и не застраховала исполнение своих обязательств по концессии, что и послужило поводом для иска мэрии, отмечается в опубликованных материалах дела. Также инвестор нарушил условия согласования техзадания на разработку проектно-сметной документации и договора строительного надзора, посчитала городская администрация и обратилась в суд с иском о расторжении концессий с ООО и аффилированной с концессионером компанией «Проснег», которая эксплуатирует работающую станцию в Советском районе. Однако этот иск администрация проиграла.

В споре с ООО «Чистые улицы Приволжья» юристы мэрии напомнили, что соглашения с инвестором действовали до 31 июля 2042 года.

В 2023 году мэрия передала ему в аренду земельные участки в районе улиц Коминтерна и Надежды Сусловой, по поводу которых возражений от компании не было, отметили представители истца. Договор строительного контроля по станции в Советском районе концессионер подписал с ООО «Проконтроль-НН» только в июне 2024 года, когда сроки реконструкции вышли, и вопреки условиям концессии не согласовал с мэрией. Ранее компания пыталась обязать концедента продлить срок реконструкции станции на год, ссылаясь на проволочки с техприсоединением, однако ей было отказано.

Представитель инвестора Максим Захаров отмечал, что именно долгие согласования техусловий стали причиной срыва сроков: водоканал попросил у компании 150 млн руб. за подключение и плату за негативное воздействие на канализацию, которых не было в концессионной модели, а включить их в тариф администрация отказалась, посчитав затраты рисками компании.

Строительство станции в Московском районе было сорвано из-за непригодного участка, отметили юристы ответчика в суде. Арендатору досталась земля без подъездных путей и коммуникаций, а ресурсоснабжающие компании тянули с техприсоединением и попутно увеличили стоимость работ. Региональная служба по тарифам установила для компании плату за подключение к центральной системе водоотведения в феврале 2024 года, работы планировалось выполнить к декабрю, а заявка на подключение станции к электропитанию поступила в июне 2023 года.

В итоге договор подписан не был, и «Россети» аннулировали заявку, следует из материалов дела.

Доводы ответчиков суд счел недоказанными. Проблемы с техприсоединением начались у инвестора после истечения сроков, оговоренных соглашением, и не могли препятствовать его исполнению, решил суд.

Претензий к земельному участку в Московском районе при его передаче инвестору не было, а разрешение на реконструкцию станции в Советском районе было получено только в августе 2024 года. Наконец концессионное соглашение с мэрией инициировала именно компания, а не власти, и должна была сама определить сроки реконструкции и ввода станций в эксплуатацию, однако за техприсоединением обратилась только спустя полгода после того, как соглашение было подписано. Концессионер должен был сам рассчитать подготовку проекта, когда вышел с предложением, решил суд.

Также арбитраж обязал ответчика передать мэрии оборудование станции в Советском районе, однако земельный участок в Московском районе оставил в аренде у компании. Очевидно, решения суда о расторжении концессий будут оспорены: господин Захаров ранее отмечал, что компания вложила в станции уже около 500 млн руб., которые никто ей не возместит. Иски мэрии он связывал с попыткой «определенных лиц» получить концессии и станции.

Сейчас снег с городских улиц возят не только на станции в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода, но и на временные площадки. Недавно это стало предметом обсуждения комитета городской думы по экологии.

Суд запретил мэрии складировать снег как отходы около десяти лет назад, однако это решение не исполняется, подчеркнул эколог Асхат Каюмов.

Замглавы администрации Антон Максимов ответил, что «такова жизнь», не весь город оборудован очистными сооружениями, новые станции проектируются в других районах города. Станцию в Московском районе продолжит строить ООО «Чистые пруды Приволжья», пока решение суда о расторжении концессии не вступит в силу, предположил господин Максимов.

После этого проектом займется мэрия, добавил чиновник.

Владимир Зубарев