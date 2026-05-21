Ж/д вокзал Адлера стал лидером по пассажиропотоку на сетях СКЖД с начала года

За январь—апрель 2026 года с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении отправлено 10,9 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Лидером по пассажиропотоку стал вокзал железнодорожный вокзал Адлер, откуда за четыре месяца отправлено порядка 1,6 млн человек. На втором месте — вокзал Ростов-Главный с показателем 1,4 млн пассажиров. Замыкает тройку железнодорожный вокзал Краснодар-1, обслуживший около 1,178 млн отправлений.

Далее следуют вокзалы Сочи (1,172 млн), Пятигорск (404 тыс.), Кисловодск (402 тыс.), Ессентуки (386 тыс.), Новороссийск (314 тыс.), Анапа (313 тыс.), Туапсе (308 тыс.), Минеральные Воды (288 тыс.) и Сириус (294 тыс.).

Таким образом, основная нагрузка по пассажиропотоку традиционно приходится на крупные транспортные узлы юга России и курортные направления.

Вячеслав Рыжков