ЦБ взялся за наличные

Центробанк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за наличными денежными средствами. Речь идет о крупных суммах, которые клиенты вносят на счета. Регулятор считает, что это может указывать на легализацию преступных доходов. В ЦБ добавили, что меры не коснутся физических лиц, в отношении которых уже есть информация о финансовом положении.

Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев считает, что подозрение, вероятно, вызовут суммы от нескольких миллионов рублей:

«Самый главный признак махинаций — отсутствие у человека какого-либо оборота безналичных средств на счетах, но при этом периодическое поступление крупных объемов наличности. Рекомендация простая. Если это действительно понятная операция, которую можно обосновать, опасаться нечего. Единственная санкция, которая может последовать, — это блокировка со стороны банка. Но после разъяснений счета возвращаются и разблокируются.

Мы видим по мониторингу транзакций переводов, что сейчас меры применяются выборочно. Разные клиенты действительно ощущают на себе результаты такого отслеживания. И здесь, наверное, тоже будет применяться нейросеть, которая будет отслеживать несоответствия между транзакциями. Вопросы будут сниматься, если их объяснить. Например, если человек внес крупную сумму после продажи чего-либо, он может обосновать свой доход».

Спорные ситуации могут возникнуть, если, к примеру, человек продал квартиру за наличные, допускает основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов:

«Эти алгоритмы еще будут настраивать, потому что они не должны быть слишком строгими.

Действительно, если вы продали квартиру, а потом положили эти наличные на счет, банк может вас заблокировать. Необходимо после этого обратиться к регулятору и написать пояснение о легальном передвижении средств. Если после этого вас разблокируют, вопросы отпадут. Если же вы всю жизнь нигде не работали, а кладете на счет 10 млн руб., то, очевидно, это связано с какими-то схемами по обналичиванию, уходу от налогов, легализации доходов. Тогда будет логично, что банк продолжит блокировать эти средства.

Здесь логика такая: если вы ведете предпринимательскую деятельность, то должны были оформить ИП или ООО, где действует совсем другой налоговый режим. Тогда ваши средства будут видны на расчетном счету. Если вы этого не делали, то, с точки зрения государства, поступили неправильно, и до вас можно докопаться. Придется это обходить: открыть счет, положить туда меньше 600 тыс., через неделю открыть другой счет — и снова меньше 600 тыс.

При возникновении вопросов нужно будет сказать, что это личные накопления, полученные, допустим, за время работы».

Впрочем, по его словам, в таких случаях довольно легко доказать легальное происхождение средств. По данным Центробанка, объем наличных в обращении в апреле вырос на 700 млрд руб. и в общей сложности достиг 20 трлн руб.

Регулятор объяснил эту динамику в том числе регулярными отключениями мобильного интернета. В Сбере отметили, что на расчеты наличными переходят в основном малый бизнес и индивидуальные предприниматели. Тенденцию в банке назвали «очень тревожным звонком» и «уходом от белой экономики».

Никита Путятин