В ЗСК прошел первое чтение законопроект о штрафах за нарушение перевозок пассажиров

Законодательное собрание Краснодарского края приняло в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за нарушения правил перевозок пассажиров и грузов. Рассмотрение документа состоялось на 82-й сессии краевого парламента.

Инициативу представил председатель профильного комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин. По его словам, изменения направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами, а также на расширение перечня составов административных правонарушений в сфере пассажирских перевозок.

Согласно законопроекту, юридические лица будут штрафоваться на 50 тыс. руб. за отсутствие возможности безналичной оплаты проезда в транспорте, индивидуальные предприниматели — на 30 тыс. руб. Аналогичные санкции предусмотрены за непредоставление данных в региональные и муниципальные системы мониторинга, позволяющих идентифицировать транспортное средство.

Комментируя инициативу, председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что в регионе с развитой сетью автомобильных дорог вопросы качества и безопасности перевозок остаются приоритетными. По его словам, уровень транспортного обслуживания напрямую влияет на восприятие края туристами и, соответственно, на его имидж.

Он подчеркнул, что развитие отрасли должно учитывать баланс между коммерческими интересами перевозчиков и требованиями по обеспечению безопасности и удобства пассажиров, что соответствует как региональному, так и федеральному подходу к регулированию сферы.

