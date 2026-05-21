Депутаты ЗСК обсудили вопросы сохранения лесного массива края

Законодательное собрание Краснодарского края на 82-й сессии рассмотрело вопросы сохранения и развития лесного фонда региона, утвердив соответствующее постановление с рекомендациями профильным ведомствам и органам местного самоуправления.

Документ был внесен комитетом ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма. С докладом о текущем состоянии отрасли выступил и. о. министра природных ресурсов края Сергей Еремин. По его данным, лесной фонд занимает около пятой части территории региона — порядка 1,675 млн гектаров, а расчетный ежегодный объем заготовки древесины превышает 909 тыс. кубометров.

Отдельное внимание было уделено вопросам лесовосстановления. В регионе этим занимается учреждение «Краснодарлес», в питомниках которого за последние два года выращено более 1 млн саженцев хвойных и лиственных пород.

В постановлении также отмечена необходимость усиления контроля за незаконными рубками. По итогам прошлого года к административной ответственности за нарушения лесного законодательства привлечено 459 человек.

По результатам обсуждения депутаты рекомендовали профильному министерству продолжить реализацию государственной политики в сфере лесных отношений, а муниципалитетам — усилить меры противопожарной профилактики и контроль за недопущением сельскохозяйственных палов вблизи земель лесного фонда.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что леса Кубани наряду с побережьем Черного и Азовского морей и горными ландшафтами являются значимым природным и туристическим ресурсом региона. Он подчеркнул их роль в поддержании экологического баланса, защите почв от эрозии и сохранении биоразнообразия.

По словам господина Бурлачко, объемы финансирования мероприятий по восстановлению лесов и развитию отрасли в последние годы существенно выросли: если в 2020 году они составляли около 360 млн руб., то в 2025 году превысили 912 млн руб. Завершая обсуждение, он подчеркнул необходимость бережного и рационального использования лесных ресурсов как условия их сохранения для будущих поколений.

Вячеслав Рыжков