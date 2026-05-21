Депутаты ЗСК предложили изменить порядок финансирования покупки жилья для сирот

Законодательное собрание Краснодарского края направило обращение в адрес заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной с предложением скорректировать порядок финансирования обеспечения жильем детей-сирот. Соответствующее решение принято на 82-й сессии регионального парламента.

Инициатива, как пояснил председатель комитета ЗСК по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев, направлена на повышение эффективности реализации жилищных прав указанной категории граждан. По его данным, в 2021–2025 годах в Краснодарском крае жильем были обеспечены более 7 тыс. детей-сирот, на что из регионального бюджета направлено свыше 20 млрд руб. При этом около 10% средств пришлось на приобретение жилья для сирот, прибывших из других субъектов РФ, что увеличивает нагрузку на краевую казну.

Действующее федеральное законодательство не предусматривает механизмов межбюджетной компенсации при обеспечении жильем сирот, сменивших регион проживания. В этой связи депутаты предлагают закрепить возможность передачи соответствующих средств между субъектами РФ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал обращение наряду с другими социально ориентированными инициативами, рассмотренными в ходе заседания.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что финансовые возможности регионов по исполнению социальных обязательств ограничены, тогда как потребность в обеспечении жильем детей-сирот сохраняется на высоком уровне. По его словам, наиболее рациональным решением является внесение изменений в федеральное законодательство, предусматривающих механизм межбюджетной передачи средств на приобретение жилья для данной категории граждан, что позволит повысить эффективность социальной политики.

