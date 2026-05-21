В Краснодарском крае увеличится число членов Общественной палаты

Законодательное собрание Краснодарского края приняло поправки к региональному закону об Общественной палате, предусматривающие увеличение численности ее состава и уточнение порядка обеспечения деятельности общественных наблюдательных структур. Решение было принято на пленарном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил директор департамента внутренней политики администрации края Виталий Пикула, численность Общественной палаты увеличивается на 15 человек — до 60 членов. По его словам, мера направлена на повышение качества экспертной работы и расширение представительства общественных институтов.

Кроме того, в закон включена новая статья, регулирующая вопросы материально-технического обеспечения деятельности Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края.

Комментируя изменения, председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что в ближайшее время начнется формирование нового состава палаты. Он будет сформирован в равных долях: 20 членов назначит губернатор, 20 — Законодательное собрание, еще 20 войдут по итогам утверждения уже назначенными членами.

По словам господина Бурлачко, Общественная палата является важным институтом гражданского общества и площадкой взаимодействия власти и некоммерческого сектора. Он подчеркнул, что рост числа обращений граждан и увеличение нагрузки на экспертов делает расширение состава органа логичным шагом, который позволит повысить эффективность его работы.

Вячеслав Рыжков