В ЗСК утвердили доклад о состоянии регионального законодательства за 2025 год

Законодательное собрание Краснодарского края на 82-й сессии утвердило доклад о состоянии регионального законодательства за 2025 год, подготовленный по итогам мониторинга правоприменительной и нормотворческой практики в крае.

Как сообщил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, документ основан на аналитических и статистических данных, предоставленных профильными комитетами парламента, исполнительными органами власти и иными государственными структурами региона.

Доклад содержит обобщенную информацию о ключевых направлениях законотворческой деятельности в Краснодарском крае, включая статистику работы парламента за 2025 год. В нем зафиксировано, что в течение года состоялось 22 пленарных заседания, на которых принято 166 законов и 461 постановление; годовой план нормотворческой деятельности выполнен в полном объеме.

Значительная часть принятых актов была направлена на поддержку устойчивого развития ключевых отраслей экономики, включая агропромышленный комплекс, промышленность и курортно-туристический сектор, а также на улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства. Отдельное внимание уделялось вопросам местного самоуправления и социальной поддержки, включая меры для многодетных семей и детей-сирот. В регионе также действует 16 законов, предусматривающих поддержку участников специальной военной операции.

Отмечается, что в рамках взаимодействия с федеральным уровнем парламентарии подготовили заключения по 1221 проекту федеральных законов, направили четыре законодательные инициативы в Государственную думу и приняли девять обращений в федеральные органы власти.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко, комментируя документ, отметил, что сформированная в регионе нормативная база обеспечивает развитие экономики и социальной сферы, а также поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. Он подчеркнул, что оперативность законодательных решений в последние годы приобрела особое значение на фоне внешних вызовов и задач, связанных с поддержкой участников СВО.

По его словам, представленный доклад отражает системную совместную работу законодательной и исполнительной власти по совершенствованию правового регулирования в регионе и повышению качества жизни населения.

Вячеслав Рыжков