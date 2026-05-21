Кубанские депутаты обсудили перспективы рыболовства в регионе

Депутаты ЗСК на пленарном заседании рассмотрели вопросы развития аквакультуры в регионе и приняло постановление, определяющее приоритетные направления дальнейшей работы в отрасли.

С докладом о динамике развития рыбоводства за последние три года выступил и. о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека. По его данным, в сфере аквакультуры в регионе работают около 540 хозяйствующих субъектов, из которых порядка 70% составляют крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Прудовый фонд оценивается примерно в 50 тыс. га.

В ходе мониторинга производственных показателей были выявлены участки, где выращивание и вылов рыбы не осуществлялись как минимум в течение двух лет, что может стать основанием для досрочного расторжения договоров пользования такими водными объектами.

При этом, согласно представленным данным, объем производства товарной рыбы в регионе демонстрирует рост. В структуре выпуска преобладают толстолобик, карп, сазан, белый амур и форель. По итогам прошлого года Краснодарский край обеспечил более 9% общероссийского производства товарной рыбы и свыше 35% — в Южном федеральном округе.

Депутаты в ходе обсуждения уделили особое внимание вопросам государственной поддержки отрасли, развитию производства рыбопосадочного материала, модернизации оборудования и реализации инвестиционных проектов.

Комментируя принятое постановление, председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что документ фактически формирует ориентиры для профильного министерства в среднесрочной перспективе. Он подчеркнул, что ключевым фактором развития отрасли остается финансирование, позволяющее наращивать объемы производства.

По словам господина Бурлачко, продукция аквакультуры и марикультуры пользуется устойчивым спросом, а одной из задач является расширение рынков сбыта за пределами региона. Он также отметил, что решение существующих проблем в отрасли возможно только при консолидированной работе бизнеса, органов власти и муниципалитетов.

Отдельно отмечается, что в рамках региональной госпрограммы развития сельского хозяйства на реализацию мероприятий рыбохозяйственного субкластера в 2024 году было направлено более 34 млн руб. субсидий, в 2025 году — свыше 70 млн руб.

Вячеслав Рыжков