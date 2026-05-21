В ЗСК на очередной сессии рассмотрели более 20 вопросов

Депутаты ЗСК на 82-й сессии приняли пакет изменений в региональное законодательство, расширяющих меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Заседание прошло под председательством Юрия Бурлачко при участии губернатора края Вениамина Кондратьева, представителей прокуратуры, минюста и Контрольно-счетной палаты региона.

Всего депутаты рассмотрели более 20 вопросов. Ключевым стало принятие закона, вносящего изменения в ряд краевых нормативных актов, регулирующих социальную поддержку населения.

Как сообщил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, поправки подготовлены в развитие поручений президента РФ и федерального законодательства. Документ предусматривает возможность назначения ежемесячного пособия многодетным семьям даже в случае, если их доход превышает прожиточный минимум на душу населения не более чем на 10%.

Кроме того, министерство наделяется полномочиями по утверждению порядка оценки эффективности оказания государственной помощи на основании социального контракта.

Закон также расширяет перечень оснований для предоставления единовременной помощи малоимущим семьям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Речь идет о случаях пожаров, взрывов газа, стихийных бедствий и опасных природных явлений, включая землетрясения, оползни, ураганы и крупный град. Подчеркивается, что выплаты могут назначаться вне зависимости от официального объявления режима ЧС. Дополнительно закрепляется право на социальную поддержку в случаях, когда неработающий трудоспособный член семьи осуществляет уход за инвалидом или пожилым человеком, проживающим совместно.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что социальная направленность регионального бюджета сохраняется несмотря на внешние вызовы, а объем финансирования социальной сферы составляет порядка 390 млрд руб. Он поддержал принятые решения, указав на их значимость для многодетных семей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко заявил, что новый механизм поддержки станет дополнительным инструментом помощи семьям с детьми и повысит эффективность региональной социальной политики. По его словам, в Краснодарском крае действует 13 видов социальной поддержки семей, а дальнейшее совершенствование этой системы обсуждается в том числе на федеральном уровне, включая взаимодействие с профильным комитетом Госдумы.

