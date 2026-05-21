«Полипласт» выполнил обязательства по спонсированию хоккейного клуба «Лада»

Компания «Полипласт» выполнила свою часть финансовых обязательств в рамках подготовки «Лады» к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Благодаря помощи стратегического инвестора ХК «Лада» начал процесс погашения задолженности по зарплатам. Для фиксации сделок с хоккеистами в ближайшее время клуб сможет беспрепятственно использовать базу данных центрального информационного бюро КХЛ.

«Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ текущего сезона, набрав 47 очков в 68 матчах.

