В Московской консерватории в 2026 году сменится ректор

Экс-министр культуры РФ, ректор Московской государственной консерватории (МГК) Александр Соколов покинет пост в августе 2026 года, сообщил источник “Ъ”, близкий к ученому совету вуза, и подтвердили два источника “Ъ” в окружении господина Соколова. Вместо него пост ректора, вероятно, займет профессор вуза Александр Соловьев, добавил один из источников. Сам господин Соколов на момент публикации ситуацию не прокомментировал.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александр Соколов начал преподавать в Московской консерватории в 1979 году. В 2001 году занял должность ректора вуза, в 2004-м — назначен министром культуры и массовых коммуникаций РФ и занимал этот пост до 2008 года. В 2009 году вернулся на пост ректора.

Александр Соловьев стал преподавать на кафедре хорового дирижирования МГК в 2004 году. C 2012-го — художественный руководитель и главный дирижер Камерного хора Московской консерватории, с которым подготовил целый ряд программ для дирижеров Юрия Башмета, Валерия Гергиева, Михаила Плетнёва, Александра Сладковского, Владимира Юровского и других. С 2013 по 2025 год — декан по работе с иностранными учащимися МГК им. П. И. Чайковского.

Мария Барановская