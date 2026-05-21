Два депутата отказались от участия в праймериз «Единой России»
Депутат Государственной думы Сергей Соловьев от «Единой России» отказался участвовать в предварительном партийном голосовании по отбору кандидатов в ГД и Заксобрание Петербурга. Свое решение парламентарий подтвердил «Ъ Северо-Запад».
«Я действительно снял свою кандидатуру. Мне предложили интересную работу. Я уже 26 лет в этой системе, начиная с муниципального уровня, региональный парламент, Госдума. Сколько можно?!»,— прокомментировал депутат.
Новое место работы господин Соловьев не раскрыл, отметив, что расскажет подробности в сентябре, когда устроится.
Еще в апреле парламентарий намеревался участвовать в выборах в Госдуму и петербургский парламент. При этом депутат планировал выдвигаться в нижнюю палату Федерального собрания по округу № 212, который считается родным для другого петербургского «единоросса» Александра Тетердинко.
В Заксобрании города Сергей Соловьев — с 2007-го по 2021 год. Пять лет назад он избрался в ГД от округа № 216.
От участия в праймериз также отказалась депутат Заксобрания текущего созыва Марина Макарова, дочь бывшего спикера парламента Вячеслава Макарова. Сам господин Макаров подал документы на предварительное голосование в конце апреля от Чувашской Республики. Он намерен пройти в ГД по списку партии.