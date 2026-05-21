Площадь лесного пожара на севере Свердловской области выросла до 800 гектаров

Площадь лесного пожара в Ивдельском лесничестве на севере Свердловской области выросла до 800 га. По поручению губернатора Дениса Паслера группировку сил для ликвидации возгорания увеличат до 90 человек и 10 единиц техники к утру 22 мая. Также к тушению привлекут второй вертолет Ми-8, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, пожар действует вдали от населенных пунктов и угрозы жителям не представляет. По его словам, ситуацию осложняют сильный ветер и сухая погода.

«Мы прикладываем максимум усилий, чтобы ликвидировать лесной пожар, площадь которого достигла на данный момент 800 гектаров. Сейчас на месте работают 66 человек, для локализации пожара задействованы 6 единиц спецтехники и вертолет Ми-8, к утру количество сил нарастет, техника и люди уже выехали на место. Первоочередная задача — опахать пожар по кромке и остановить низовой огонь»,— сказал Денис Мамонтов.

