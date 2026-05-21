В коллекторе метро Москвы нашли тело 17-летнего подростка

В перегоне между станциями «Сокольники» и «Красносельская» московского метро нашли тело 17-летнего подростка. По данным МВД, его сбило проходящим составом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснили оперативники, погибший проник в коллектор метро ночью вместе с 18-летним приятелем. На перегоне юноша открыл дверь в тоннель, чтобы посмотреть на движение поезда. В это же время мимо шел поезд.

Приятель пытался вытащить пострадавшего, но не смог и оставил его в коллекторе. О произошедшем он никому не рассказал. На юношу составили протокол о нарушении пропускного режима охраняемого объекта, его оштрафовали на 75 тыс. руб.

