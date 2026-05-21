При атаке БПЛА на Сызрань погибла семья участника СВО

Жертвами ночной атаки беспилотников ВСУ на Сызрань стали члены семьи участника военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты, — написал чиновник в Telegram. — Есть жертвы: погибли двое наших жителей – семья участника специальной военной операции».

«Осторожно, новости» сообщили, что во время атаки БПЛА «сгорели два частных дома в поселке Металлистов», который входит в состав Сызрани. Погибли, по данным канала, 38-летняя женщина и ее 20-летний сын. Канал указывал, что отец погибшего юноши сейчас находится в зоне СВО. Также сообщалось, что «пострадала семья из соседнего частного дома — семейная пара и двое детей в возрасте 9 и 13 лет».

«Пострадавшим госпитализация не потребовалась», — уточнил губернатор Федорищев.

По словам чиновника, сейчас проводится оценка ущерба. Подробности о последствиях атаки он не привел.