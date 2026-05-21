Кубань вошла в топ регионов по числу доменов в зоне .рф

Краснодарский край вошел в четверку регионов-лидеров по количеству регистраций доменов в национальной зоне .рф. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили в компании Рунити, объединяющей Руцентр и Рег.ру. В январе–апреле 2026 года число новых регистраций в регионе увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной прирост пришелся на традиционные доменные зоны: доля .ru и .рф в структуре новых регистраций выросла с 68% до 76%. В зоне .рф зафиксирован рост на 35%, в зоне .ru — примерно на 12%, тогда как интерес к прочим доменным зонам снизился на 21%. По оценке линейного руководителя аналитического отдела группы Рунити Аси Вартазарьян, бизнес стал более прагматичным и ориентируется на понятные доменные имена, вызывающие доверие у локальной аудитории.

Сегментно наибольший рост регистраций отмечен в сфере услуг — на 11%. В числе лидеров оказались рекламные агентства, образовательные проекты, интернет-торговля, а также транспорт и логистика. Туристический и гостиничный бизнес сохранили показатели прошлого года, тогда как в сфере общественного питания зафиксировано снижение.

Дополнительно отмечается рост на 7% числа доменов, к которым сразу привязан действующий сайт. По словам директора по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решения» Ивана Грибова, предприниматели все реже регистрируют домены «впрок» и чаще используют их как элемент уже действующей цифровой инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков