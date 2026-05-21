The Times: власти Афганистана одобрили вступление в брак девочек с девяти лет

Афганистан фактически снизил возраст вступления в брак для девочек до девяти лет, пишет The Times. Газета ссылается на «Кодекс о судебном разделении супругов». Постановление вступило в силу после одобрения лидером исламистского движения «Талибан» Хайбатуллой Ахундзадой.

В документе, как сообщает The Times, кроме прочего, содержится положение, в котором по-новому интерпретируется допустимый возраст вступления в брак для девочек: теперь он связывается с наступлением половой зрелости. Как отмечает газета, у девочек пубертатный период может начинаться в восемь лет. А в соответствии с местными традициями шариата минимально допустимый возраст вступления в брак — девять лет.

Ранее минимальным законным возрастом для вступления в брак считались 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков. Девочки младше 16 лет могли вступать в брак с разрешения отца, деда или судьи. По оценкам ЮНИСЕФ, 28% афганских женщин в возрасте от 15 до 49 лет вышли замуж до 18 лет.

