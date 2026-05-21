Российские волонтеры обнаружили в Таиланде тело пропавшего в прошлом году россиянина. Почти пять месяцев его искали из-за неверно указанной фамилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу волонтерского движения в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

«Причиной его смерти стало падение с высоты из номера отеля, в котором он остановился»,— рассказала Светлана Шерстобоева. По ее словам, молодого человека нашли в братской могиле в Бангкоке, где хоронят невостребованные тела иностранцев. Теперь его останки эксгумируют. Тело россиянина кремируют, а прах отправят в Петербург.

24-летний Максим Гарбузов занимался криптоинвестициями и муайтай (тайским боксом), рассказывало «РИА Новости». Молодой человек из Санкт-Петербурга более 2,5 лет проживал в Таиланде по спортивной визе. По словам родственников, друзей молодой человек так и не нашел, чаще сидел дома и работал над проектом.

24 декабря 2026 года он уехал из своего дома в Паттайе в неизвестном направлении на мопеде с одним рюкзаком, оставив включенным ноутбук. За помощью в поисках господина Гарбузова обратились его близкие. Как сообщает moika78.ru со ссылкой на источник, криптоинвестор погиб 26 декабря. Тайская полиция нашла его сразу. Тело обнаружили под окнами небоскреба. Но по какой-то причине полицейские записали фамилию погибшего с ошибкой, поэтому поиски заняли несколько месяцев.