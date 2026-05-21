ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Керчи

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в городе Керчь в Крыму. Задержан местный житель, завербованный украинскими спецслужбами. Против него возбудили дело о приготовлении к теракту, сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным спецслужбы, россиянин по указанию куратора купил компоненты для изготовления взрывчатки. Для их хранения он оборудовал тайник в своей квартире. Также мужчина через интернет прошел обучение по обращению со взрывными устройствами.

В ФСБ отметили, что мужчину задержали до совершения преступления. Южный окружной военный суд признал обвиняемого виновным, ему назначили принудительное лечение.

