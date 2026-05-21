В Челябинске владельца земли под автомойкой оштрафуют за бурение скважины

Структура мэрии Челябинска завела административные дела на собственника земли под автомойкой и буровую компанию за незаконное бурение скважины. Им грозят штрафы за повреждение городского благоустройства (ч. 1 ст. 3 закона Челябинской области об административных правонарушениях №584-ЗО), сообщает пресс-служба администрации.

По данным мэрии, 20 мая компания по заказу местного жителя начала бурить скважину для автомойки на улице Героев Танкограда без подготовки и разрешений. Вскоре дороги на улицах Ловина и Героев Танкограда заполнила грязная вода и глина. Ситуацию заметило муниципальное казенное учреждение «ЭВИС». Сейчас предприятие обследует колодцы — необходимо узнать, насколько сильно их забило глиной.

Управление по контролю и координации благоустройства администрации Челябинска завело административные дела на владельца земли и буровую компанию. Готовятся письма в региональные ведомства: прокуратуру, министерства экологии и промышленности, управления Росреестра и Роспотребнадзора, а также в налоговую. Кроме того, на месте работали сотрудники ГИБДД. Они тоже вынесут штраф — собственнику участка и администратору автостоянки.

Виталина Ярховска