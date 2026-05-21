В детском лагере в Башкирии отравилась группа детей из Челябинской области

В лагере в Абзелиловском районе Башкирии отравились несколько детей из Челябинской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, точное количество заболевших устанавливается.

По данным ведомства, 18 мая группа детей от 11 до 15 лет приехала в соседний регион на трехдневный детский форум. Через два дня некоторые из них почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.

Вместе с прокуратурой проверку проводит Роспотребнадзор. Сотрудники органов отобрали в лагере пробы еды, воды, а также смывы с поверхностей. Возбуждено уголовное дело.

Идэль Гумеров