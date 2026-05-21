Белоруссия заявила о попадании в республику беспилотника ВСУ со стороны Литвы

17 мая беспилотник вооруженных сил Украины проник в воздушное пространство Белоруссии со стороны Литвы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. По его словам, БПЛА был обнаружен вблизи деревни Станиславцы Витебской области.

Беспилотник ВСУ «Чайка» изначально направлялся в сторону России, но сменил траекторию, сообщил господин Варанков. Литовская сторона не оповестила Белоруссию о приближении дрона. «Эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности Республики Беларусь и являются грубым нарушением норм международного права»,— указано в заявлении МИД Белоруссии в Telegram-канале.

Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Литвы в Белоруссии Эрикаса Вилканецаса. Ему заявили решительный протест. Минск потребовал от Вильнюса провести проверку, предоставить всю информацию об инциденте и принять меры для предотвращения таких ситуаций, уточнили в белорусском МИДе.