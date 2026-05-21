Двух учеников госпитализировали после взрыва петарды в школе на юге Москвы

В школе на юге Москвы двое учеников взорвали петарды. Оба школьника получили травмы рук, их госпитализировали. Об этом сообщили «Ъ» в столичном департаменте образования.

По данным департамента, взрыв произошел во время репетиции последнего звонка. Состояние детей стабильное, их здоровью ничего не угрожает. В произошедшем разбираются правоохранительные органы, организована внутренняя проверка. Департамент оказывает содействие полиции.

Никита Черненко