Медсестру нижегородского лагеря осудили за массовое отравление с гибелью ребенка

На 2,5 года ограничения свободы осудили старшую медсестру ГБУ «Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Золотой колос"» в Арзамасе за массовое отравление и гибель одного подростка в 2023 году. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщили в Нижегородском областном суде.

Согласно материалам дела, 13-летний подросток почувствовал недомогание и спустя два дня был доставлен в больницу, где впоследствии умер. Суд посчитал доказанным, что именно медсестра не обеспечила выполнение санитарно-эпидемиологических норм, из-за чего подростка своевременно не изолировали, и от него заразились еще трое отдыхающих и один сотрудник лагеря. Кроме того, она не организовала транспортировку пострадавших в больницу. Вину фигурантка не признала.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Родственники погибшего мальчика два дня не давали согласия на его госпитализацию.

Галина Шамберина