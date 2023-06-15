Уголовное дело возбуждено после смерти подростка из лагеря под Арзамасом

В Нижегородской области возбуждено уголовное после смерти подростка, который отдыхал в летнем лагере «Золотой колос» в Арзамасском районе, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в лагере подросток почувствовал недомогание, у него повысилась температура. Его доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода. Спасти мальчика врачи не смогли, он скончался. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ребенок мог умереть из-за интоксикации, так как его близкие долго не давали согласия на госпитализацию.

Как писал «Ъ-Приволжье», два эпидемиологических расследования идет в нижегородских детских лагерях «Золотой колос» и «Лазурный». В этих лагерях дети пожаловались на недомогание. В «Золотом колосе» сотрудники Роспотребнадзора выявили стрептококковую инфекцию. По факту отравления детей в «Лазурном» возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Андрей Репин