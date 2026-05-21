На ЕЗ ОЦМ прошли экскурсии для студентов екатеринбургских колледжей

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ) совместно с молодёжной палатой при Екатеринбургской городской Думе организовало серию профориентационных экскурсий для студентов ведущих колледжей города. 18 и 19 мая учащиеся получили уникальную возможность заглянуть «за кулисы» одного из крупнейших многопрофильных предприятий российской отрасли драгоценных металлов.



Гостям показали полный цикл производства промышленных изделий из золота, серебра и металлов платиновой группы. С первых шагов студенты отметили, что стереотипы о заводе остались в прошлом. Светлые, чистые цеха, современное оборудование, продуманная система организации пространства – всё это создает ощущение работы в высокотехнологичной компании.

Программу экскурсий адаптировали под специализацию каждого учебного заведения. Для студентов специальности «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков» Уральского политехнического колледжа – Межрегионального центра компетенций ключевым пунктом стало посещение цеха по выпуску заготовок и готовой продукции, где используются высокоточные станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

В свою очередь, студенты Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова, обучающиеся по направлению «Технология аналитического контроля химических соединений», посетили центральную аналитическую лабораторию завода. Будущие химики подробно ознакомились с современным аналитическим оборудованием и воочию наблюдали за процессом выполнения элементного анализа материалов, содержащих драгоценные металлы.

Также в ходе экскурсии студенты пообщались с ведущими специалистами предприятия, которые поделились опытом, рассказали о специфике работы в отрасли и перспективах профессионального развития на промышленном производстве.

«Мы стремимся показать студентам не просто завод, а современное, динамично развивающееся предприятие, где сегодня востребованы компетенции операторов станков с ЧПУ, химиков-аналитиков и других технических специалистов. При этом мы создаём достойные условия. У нас комфортные, чистые рабочие места и насыщенная корпоративная жизнь, которая помогает чувствовать себя частью команды. Живое знакомство с реальным производством способствует ребятам осознанно подойти к выбору будущего места работы, а нам растить новую смену профессионалов», – отметил директор по персоналу и социальным вопросам ЕЗ ОЦМ Кирилл Ягодкин.

