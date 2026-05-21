В Грузии успешно проведены военные маневры Trojan Footprint («Троянские следы») с участием стран-членов НАТО. Посольство США в Тбилиси сообщило, что цель учений — «укрепление сотрудничества со странами-партнерами, усиление совместимости с НАТО и повышение боевой готовности для поддержки региональной безопасности».

«Грузия уже в четвертый раз приняла «Троянские следы» — крупнейшие в Европе военные учения специальных подразделений под руководством Сил специальных операций США», — написало посольство в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

По данным Минобороны Грузии, в учениях 2026 года участвовали 1 тыс. американских военнослужащих и 2 тыс. военнослужащих из стран-союзников и партнеров НАТО, в том числе спецподразделения из Великобритании, Польши, Испании и Румынии. От Сил обороны Грузии в учениях участвовали батальон рейнджеров командования Сил специальных операций (ССО), два отдельных батальона ССО, а также части Национальной гвардии и территориального резерва.

Учениями совместно руководили представители Европейского командования Сил специальных операций США (SOCEUR) и Генерального штаба Сил обороны Грузии.

В июле 2024 года администрация президента США Джозефа Байдена отменила в Грузии ежегодные американо-грузинские военные учения «Достойный партнер (Noble Partner). Пентагон тогда объяснял решение о переносе учений на неопределенный срок «ложными обвинениями властей Грузии в адрес США» о попытках Вашингтона «оказать давление на Грузию, чтобы открыть второй фронт против России для ослабления давления на Украину». Тем не менее власти США не отменили другие масштабные ежегодные ученья на грузинской территории. В том числе Agile spirit («Проворный дух») и Trojan Footprint «Троянские следы».

Георгий Двали, Тбилиси