В Нижнем Новгороде с 24 мая перекроют для движения часть улицы Маслякова

Нижегородское АО «Объединенный коммунальный оператор» с конца мая начнет работы по ремонту сетей теплоснабжения под дорогой на улице Маслякова в Нижнем Новгороде. Как сообщили в компании, для того, чтобы заменить 470 м трубопроводов и провести работы по ремонту дорожного полотна, с 07:00 24 мая на улице Маслякова будет введено полное ограничение дорожного движения на участке от Ильинской до площади Горького.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода, Коммерсантъ Фото: мэрия Нижнего Новгорода, Коммерсантъ

Для транспорта разработана временная схема проезда. Автобусы №№ 5, 18, 22, 26, 41, 43, 78, 94, 130 в сторону площади Горького будут ходить по улицам Ильинской и Горького. Автомобилистам рекомендовали заранее ознакомиться со схемами проезда.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе в Нижнем Новгороде закрыли для транспорта улицу Малую Покровскую, которая ранее использовалась для движения от площади Горького в сторону Канавинского моста. В обратном направлении автомобили и автобусы двигаются по улице Маслякова. В планах мэрии после ремонта коммунальных сетей и дорожного полотна организовать на улице Маслякова двустороннее движение.

В декабре 2025 года муниципалитет в лице Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей заключил контракт на реконструкцию улицы Маслякова за 103,4 млн руб.

Андрей Репин