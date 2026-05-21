Крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу СБУ

Жителя Джанкойского района Крыма, который передавал украинским спецслужбам секретные данные о российских военных объектах, приговорили к 17 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре РК.

По информации надзорного ведомства, 42-летнего крымчанина задержали сотрудники ФСБ России по Крыму и Севастополю. Его имя и фамилию не разглашают.

По версии следствия, мужчина был завербован Службой безопасности Украины на почве негативного отношения к СВО в 2024 году. Выполняя поручения куратора, он снимал на камеру транспорт Вооруженных сил России, в том числе воздушные суда.

Александр Дремлюгин, Симферополь