На Кубани растут цены и падает спрос на туристическое снаряжение

В Краснодарском крае в период с 1 апреля по 6 мая 2026 года зафиксировано снижение числа покупок туристического снаряжения при одновременном росте средних цен на основные категории товаров. Об этом свидетельствуют данные «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», собранные для «Ъ-Кубань».

Так, средняя стоимость туристической палатки составила 4076 руб., что на 9% выше показателя прошлого года, при этом число покупок снизилось на 16%. Спальные мешки подорожали в среднем до 2736 руб. (+5% год к году), при снижении спроса на 7%. Кан в среднем стоил 553 руб. (+2%), при падении числа покупок также на 7%.

Сегмент туристических наборов для выживания показал рост среднего чека до 804 руб. (+10%) при снижении покупательской активности на 7%. Газовые горелки и баллоны подорожали до 790 руб. (+8%), при уменьшении числа покупок на 4%.

В «Чек Индексе» отмечают, что снижение спроса в начале сезона связано со сдвигом потребительской активности из-за погодных условий: более холодная весна привела к переносу части покупок на более поздние сроки. При этом покупатели, совершающие приобретения в текущий период, чаще выбирают более дорогие товары, что формирует рост среднего чека на фоне сокращения объемов продаж. Дополнительно отмечается, что более половины реализации в сегменте уже приходится на онлайн-каналы.

Вячеслав Рыжков