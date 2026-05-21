Жителя Кубани осудили на 4 года за истязание маленьких детей

Отрадненский районный суд Краснодарского края вынес приговор жителю района Максиму С., признанному виновным в истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).

Как установил суд, 33-летний подсудимый на протяжении двух лет систематически применял насилие в отношении своих малолетних детей — 10-летней дочери и 8-летнего сына. По данным следствия, мужчина использовал малозначительные поводы для наказаний, применял физическую силу, наносил удары различными предметами, а также использовал электрошокер.

Кроме того, с целью сокрытия происходящего в семье и следов побоев, отец запрещал детям посещать образовательные учреждения.

В судебном заседании фигурант признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Вячеслав Рыжков