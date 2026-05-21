Крайсуд ужесточил наказание виновному в ДТП, унесшем жизни двоих человек

Краснодарский краевой суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по представлению на приговор Павловского районного суда Краснодарского края в отношении Ислама Шибзухова, признанного виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, 5 июля 2025 года подсудимый, управляя автомобилем Audi Q7, двигался по федеральной трассе «Кавказ» в Павловском районе. При выезде на полосу, предназначенную для поворота в населенный пункт, водитель, не снизив скорость, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, остановившимся на перекрестке. В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте.

Первоначально районный суд назначил Шибзухову наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Однако апелляционная инстанция сочла назначенное наказание чрезмерно мягким и изменила приговор. Суд назначил осужденному 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Решение вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков