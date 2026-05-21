AMD инвестирует $10 млрд в ИИ-инфраструктуру на Тайване

Американская технологическая корпорация AMD инвестирует $10 млрд в несколько проектов по развитию ИИ-инфраструктуры на Тайване.

Совместно со своими тайваньскими партнерами, компаниями ASE и SPIL, американцы будут развивать ИИ-архитектуру для разработки и испытаний новых процессоров, их энергопотребления и эффективности работы. Проект также направлен на развертывание серверной ИИ-системы Helios, которое запланировано на вторую половину 2026 года.

«Работая со стратегическими партнерами на Тайване и по всему миру, AMD разрабатывает передовые технологии в области чипов, которые обеспечивают более высокую производительность, эффективность и развертывание систем искусственного интеллекта»,— отметили в компании.

Евгений Хвостик