«Евраз» вложил 15 млрд руб. в природоохранные мероприятия в Нижнем Тагиле

Инвестиции «Евраза» в природоохранные мероприятия федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле и Новокузнецке превысили 26 млрд руб. Как сообщил на парламентских слушаниях в Совете Федерации директор по координации природоохранной деятельности компании Максим Епифанцев, по итогам 2025 года совокупное снижение валовых выбросов на «Евраз ЗСМК» и «Евраз НТМК» по сравнению с 2017 годом составило 91,6 тыс. тонн. Снижение выбросов приоритетных загрязняющих веществ для Новокузнецка и Нижнего Тагила достигло 59,3 тыс. тонн.

На «Евраз НТМК» завершили семь проектов с инвестициями около 15 млрд руб. Валовые выбросы на предприятии снизились на 14,9 тыс. тонн, или на 20,6%. В рамках модернизации обновили аспирационные и газоочистные установки, в том числе в миксерном отделении конвертерного цеха. Системами аспирации также оснащены доменные печи №6 и №7.

Как отмечают на предприятии, одним из ключевых направлений модернизации комбината стало коксохимическое производство. Так, из эксплуатации вывели старую пекококсовую батарею и внедрили систему охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре. Это позволило сократить специфические выбросы коксохимического производства на 56%. Кроме того, на предприятии завершается монтаж перекрытий открытых отстойников биохимической установки с системой эвакуации отходящих газов. По итогам 2025 года объем выбросов «Евраз НТМК» составил 57,5 тыс. тонн — это минимальный показатель за последние 40 лет.

Инвестиции по программе на «Евраз ЗСМК» составили 11,3 млрд руб., там завершено пять проектов.

По словам Максима Епифанцева, участие компании в проекте «Чистый воздух» позволило усилить экологическую составляющую в стратегии модернизации производства.

