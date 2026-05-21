Киберкомандование США создало специальное подразделение для освоения ИИ

Киберкомандование США создало подразделение для освоения новейших инструментов ИИ с продвинутыми хакерскими возможностями. Как сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, Пентагон обеспокоен появлением множества частных ИИ-моделей, способных выявлять уязвимости в цифровых системах.

Новое подразделение будет подчиняться Киберкомандованию США и Агентству национальной безопасности. О его создании в закрытом письме сотрудникам объявил глава этих ведомств генерал Джошуа Радд.

По данным источников издания, подразделение займется изучением эффективных путей использования Пентагоном ИИ-моделей для разного рода операций. В частности, военных интересует, каким образом созданные гигантами Кремниевой долины ИИ-модели могут использоваться внутри закрытых и засекреченных правительственных сетей.

Комментируя эти новости, бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант Чарльз Мур заявил Politico, что такое подразделение «не только хорошая идея, но и необходимость». По его словам, «инструменты ИИ быстро становятся крайне важными для выявления угроз, ранжирования уязвимостей, ускорения принятия решений и проведения оборонительных и наступательных киберопераций быстрее противника».

