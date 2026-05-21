Еврокомиссия ожидает продолжения конфликта на Украине в ближайшие два года

Еврокомиссия предполагает, что конфликт на Украине будет продолжаться как минимум до конца следующего года. Это следует из экономического прогноза ЕК на 2026 и 2027 годы.

«Центральный сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе сохранится в полном объеме и санкции против России останутся в силе на всем протяжении рассматриваемого в прогнозе периода»,— указано в документе.

С начала военной операции на Украине Евросоюз принял 20 пакетов санкций против России. Сейчас европейские страны готовят 21-й пакет. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, новые ограничения будут сосредоточены на российском военно-промышленном комплексе и «теневом флоте».