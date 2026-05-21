В Казани на время чемпионата России по велоспорту перекроют центр города
В Казани введут временные ограничения движения транспорта из-за проведения чемпионата России по велоспорту на шоссе. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
С 2 по 6 июля будет закрыта парковка у Центрального стадиона со стороны площади Тысячелетия, улицы Ташаяк и Кремлевской набережной. 4 и 5 июля ограничения затронут Кремлевскую набережную, Кремлевский мост, Ивановский спуск, а также ряд центральных улиц города.
Кроме того, с вечера 3 июля до 5 июля на отдельных участках запретят парковку и использование средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и велосипеды. Общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам.