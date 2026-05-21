В НАТО заявили об отсутствии альтернатив технологиям американской Palantir

У Европы нет альтернативы боевым технологиям американской компании Palantir. Тем, кто ищет варианты, необходимо доказать, что их можно быстро внедрить, заявил адмирал, верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандье.

Господин Вандье выступил на пресс-конференции после заседания Военного комитета начальников штабов обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По его словам, страны-члены альянса в марте 2025 года приобрели у Palantir, гиганта в области анализа данных и обороны, интеллектуальную систему Maven Smart System. Сделку заключили для улучшения разведки и ускорения принятия решений с помощью приложений искусственного интеллекта.

«Европейцы сказали: мы возьмем что-нибудь из имеющегося в наличии оборудования, которое использовали Соединенные Штаты. Насколько мне известно, сегодня у Palantir нет реальных конкурентов »,— рассказал адмирал, передает Politico.

Сделка стала одной из самых быстрых. Ее заключили за шесть месяцев. Систему Maven Smart System установили в Объединенном командовании союзных сил в Нидерландах и в Верховном штабе союзных войск в Бельгии. При этом покупка усилила опасения в Европе по поводу зависимости от американских оборонных технологий.

По словам господина Вандье, вопрос для альянса состоит в том, чтобы предложить эквивалентные решения. Командующий НАТО предупредил, что в европейских дебатах о цифровом «суверенитете» часто смешиваются несколько отдельных проблем: зависимость от одного поставщика, опора на неевропейскую инфраструктуру и контроль над данными. Одна из актуальных для НАТО проблем — предотвращение зависимости от одного поставщика.

Пьер Вандье сказал, что этот риск можно снизить, подталкивая компании к созданию новых систем. Это позволит странам НАТО переключаться между поставщиками или менять поставщиков, если они недовольны.

Накануне The Economist со ссылкой на источники писал, что вооруженные силы нескольких стран разрабатывают секретные планы ведения боевых действий из-за опасений, что США могут выйти из НАТО. Поводом для беспокойства в Европе стали решения президента США Дональда Трампа по сокращению американского военного контингента на континенте. Господин Трамп, в частности, заявлял о намерении существенно сократить число американских военнослужащих в Германии и отказаться от размещения в ФРГ крылатых ракет Tomahawk.