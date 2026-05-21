Дональду Трампу захотелось поговорить

Глава Белого дома Дональд Трамп, только-только вернувшийся из Китая с пакетом пока так и неясных до конца «фантастических сделок», допустил серьезную оплошность по теме Тайваня. 20 мая уже второй раз за неделю он смело заявил журналистам, что поговорит по телефону с главой островной администрации Лай Циндэ. Китай, с лидером которого Трамп детально обсуждал тему Тайваня, такой жест, нарушающий дипломатический протокол, вряд ли оценит. В Тайбэе идею прямых контактов с США на таком уровне осторожно приветствовали.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фразу «Я поговорю с ним» в отношении лидера Тайваня Лай Циндэ Дональд Трамп произнес в ответ на вопрос журналистов 20 мая, интересовавшихся, что президент решил по поводу продажи американского оружия острову. Еще под занавес прошлого года Штаты одобрили сделку по поставке оружия Тайваню на рекордную сумму около $11 млрд, но притормозили с окончательным решением на этот счет на фоне недавнего визита Трампа в Китай.

По итогам общения с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого тайваньской теме было уделено приоритетное внимание — по крайней мере со стороны Пекина, президент США заявил, что пока так и не решил, как быть с вооружениями для Тайбэя.

И, очевидно, фразой про «поговорить» обозначил, что определяться с этим будет в том числе по итогам телефонного разговора с господином Лаем.

Нюанс в том, что по давно сложившемуся протоколу лидер Соединенных Штатов никогда не позволял себе прямые контакты с руководителями острова, который Китай считает своей отколовшейся провинцией и что сам Вашингтон официально признает. Высказанное главой Белого дома почти будничным тоном намерение поговорить с Лай Циндэ стало уже вторым таким случаем за последнюю неделю, что сложно в этой связи списать на оговорку.

«Мне нужно поговорить с человеком, который сейчас, вы знаете, кто он, управляет Тайванем»,— заявил американский лидер во время полета из Пекина после встречи с Си Цзиньпином, когда его также спросили о продаже оружия острову.

Если телефонный разговор главы Белого дома с главой администрации Тайваня состоится, это станет прецедентом. И очень сильно озлобит Китай.

В 2016 году Дональд Трамп уже умудрился, вопреки всем дипломатическим канонам, десять минут поговорить по телефону с тогдашней главой Тайваня Цай Инвэнь. Условным слабым смягчающим обстоятельством можно счесть разве тот факт, что госпожа Цай сама позвонила Трампу поздравить его с победой на президентских выборах и на тот момент будущий 45-й президент США еще не успел официально вступить в должность и значился в качестве «избранного президента». Правительство Китая подало жалобу правительству Штатов, и переходной команде Трампа тогда стоило немалых усилий погасить скандал.

Не меньше опасений, нежели сам факт прямой интеракции между Трампом и тайваньским лидером, у Пекина вызывает предмет предполагаемой дискуссии. Как известно, с 1979 года США поменяли дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин, но тогда же приняли закон об отношениях с Тайванем, в котором прописано, что Вашингтон может предоставлять острову «оружие оборонительного характера». Китай же неизменно воспринимал любые оружейные сделки с островом в штыки.

Сейчас на фоне пока не решенной судьбы масштабного пакета вооружений Пекин, как утверждает Financial Times, решил притормозить с одобрением визита в Китай американского замминистра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби. По словам источников издания, китайская сторона дала понять американцам, что не может одобрить поездку Колби до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, как он будет действовать в отношении продажи оружия Тайбэю.

Единственной воодушевленной стороной в этой ситуации предсказуемо осталась тайваньская. Сначала 20 мая сам Лай Циндэ заявил: будь у него возможность пообщаться с главой Белого дома, он сказал бы ему, что Китай подрывает мир и его правительство привержено сохранению статус-кво в Тайваньском проливе.

А 21 мая с отдельным заявлением о том, что глава Тайваня «был бы рад» пообщаться с Трампом, выступило и островное внешнеполитическое ведомство.

Излишней эйфории в Тайбэе предаваться не стали. Правительство должно пока «сохранять сдержанность» в этом вопросе, и, если будет достигнут какой-либо прогресс, он будет обнародован, заявил местным законодателям генсек Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф У.

«Если эти коммуникации и диалоги смогут и дальше подниматься на более высокий уровень и если мы сможем поддерживать диалог, способствующий региональному миру и стабильности, то это будет иметь огромное значение не только для Тайваня, но и для демократических стран и Индо-Тихоокеанского региона в целом»,— отметил при этом он.

Наталия Портякова