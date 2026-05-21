В Копейске завели дело из-за гибели ребенка после падения из окна

Следственный отдел по Копейску СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, вечером 19 мая в квартире на проспекте Коммунистическом годовалый мальчик забрался на диван, а потом — на подоконник. Там он облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Ребенок скончался в медицинском учреждении после госпитализации. В момент падения мать мальчика находилась в другой комнате.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей и действиям органов опеки.

Виталина Ярховска