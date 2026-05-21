Обвиняемого в теракте крымчанина отправили в психиатрическую лечебницу

Южный окружной военный суд отправил в психиатрическую больницу жителя Керчи, обвиняемого в подготовке теракта на железной дороге в Крыму. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Мужчину 1994 года рождения задержали в Керчи, возбудив в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Его имя суд не разглашает. По версии следствия, крымчанин был завербован спецслужбами Украины. По заданию куратора мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил у себя дома. Планировалось, что он взорвет железнодорожные пути.

Южный окружной военный суд по результатам проведенной в рамках дела психолого-психиатрической экспертизы признал фигуранта невменяемым и направил его на принудительное лечение в психиатрической больнице.

Александр Дремлюгин, Симферополь