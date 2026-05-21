В Оренбуржье врача, уволенного из-за конфликта с «бьюти-блогером», восстановили на работе

В четверг, 21 мая, врача-терапевта Елену Барышеву восстановили в должности. Об этом сообщает пресс-служба Совета по правам человека (СПЧ).

По информации СПЧ, главврач Оренбургского областного центра хирургии и травматологии подписал заявление Елены Барышевой об отзыве заявления об увольнении. Она скоро выйдет на работу.

Ранее сообщалось, что председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к руководителю Федеральной службы по труду и занятости Михаилу Иванкову и губернатору Оренбургской области Евгению Солнцеву с просьбой проверить законность увольнения врача-терапевта Оренбургского областного центра хирургии и травматологии Елены Барышевой после конфликта с «бьюти-блогером». Блогер сняла на видео спор с врачом по поводу больших накачанных губ пациентки. Валерий Фадеев отметил, что по собственной инициативе Елена Барышева вряд ли бы стала уходить из медицинской организации.

