Глава СПЧ попросил разобраться с увольнением врача в Оренбуржье из-за конфликта с «бьюти-блогером»

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к руководителю Федеральной службы по труду и занятости Михаилу Иванкову и губернатору Оренбургской области Евгению Солнцеву с просьбой проверить законность увольнения врача-терапевта Оренбургского областного центра хирургии и травматологии Елены Барышевой после конфликта с «бьюти-блогером». Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточняют в Совете по правам человека, к ним обратилась Елена Барышева «с просьбой защитить ее трудовые права после большого резонанса в СМИ и соцсетях». У нее на приеме была «бьюти-блогер», которая сняла на видео их спор по поводу больших накачанных губ пациентки. Пациентка пожаловалась, после чего поднялась шумиха вокруг этой ситуации. Вскоре руководство клиники сообщило, что врач уволилась.

«В данной ситуации налицо признаки давления со стороны работодателя. Елена Барышева — многодетная мать, имеет 33 года врачебного стажа и по собственной инициативе вряд ли бы стала уходить из медицинской организации», — отмечает Валерий Фадеев.

Руфия Кутляева